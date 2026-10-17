Кулинария

Даже без мяса и сыра получается вкуснее: салат «Грибок» готовится за 15 минут из 4 продуктов - рецепт

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Как приготовить салат «Грибок» за 15 минут из ч...

ПроКазань

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Когда нужно быстро приготовить салат к ужину или неожиданному приходу гостей, совсем необязательно покупать дорогие продукты. Иногда достаточно открыть банку грибов, добавить несколько привычных ингредиентов — и на столе появится сытная закуска.

Салат «Грибок» готовится всего из четырёх основных продуктов, не требует мяса и сыра, а на приготовление уходит около 15 минут. Особенно удобно, что ничего не нужно варить или запекать заранее.

Что понадобится для салата «Грибок»

На 3–4 порции:

  • маринованные шампиньоны — 250 г;

  • консервированная белая фасоль — 1 банка (около 240 г без жидкости);

  • маринованные огурцы — 2 шт.;

  • майонез — 2–3 ст. л.

Соль и чёрный перец можно добавить по вкусу, но сначала стоит попробовать готовый салат: маринованные грибы и огурцы уже содержат достаточно соли.

Для более насыщенного вкуса лучше выбирать небольшие шампиньоны с плотной мякотью. Они сохраняют форму после нарезки и приятно сочетаются с мягкой фасолью.

Как приготовить салат за 15 минут

  1. Откройте банку с шампиньонами и слейте маринад. Если грибы крупные, нарежьте их четвертинками, мелкие достаточно разрезать пополам.

  2. Переложите консервированную фасоль в дуршлаг, промойте прохладной водой и дайте жидкости полностью стечь.

  3. Нарежьте маринованные огурцы небольшими кубиками. Если они слишком сочные, слегка отожмите лишнюю жидкость.

  4. Соедините грибы, фасоль и огурцы в глубокой миске.

  5. Добавьте майонез и аккуратно перемешайте, чтобы фасоль сохранила форму.

  6. Попробуйте салат и при необходимости добавьте немного чёрного перца. Сразу подавайте или уберите в холодильник на 10 минут.

Получается нежный, но при этом достаточно сытный салат с приятной кислинкой. Фасоль делает его питательнее, а маринованные грибы придают выразительный вкус.

Почему эти четыре продукта хорошо сочетаются

Главная особенность салата — контраст текстур. Мягкая фасоль уравновешивает плотные грибы, а хрустящие огурцы добавляют свежую кислинку.

Майонез объединяет ингредиенты, но его не должно быть слишком много. Если заправки окажется больше необходимого, салат станет водянистым и потеряет выразительность.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: перед смешиванием обязательно обсушите грибы и фасоль. Остатки маринада и жидкости из консервов разбавляют майонез, из-за чего заправка хуже держится на ингредиентах.

Как разнообразить простой рецепт

Если хочется сделать вкус более пикантным, можно добавить немного мелко нарезанного красного лука или свежего укропа. Правда, тогда ингредиентов станет больше четырёх.

Для менее жирного варианта часть майонеза можно заменить натуральным густым йогуртом. В таком случае стоит добавить немного горчицы, чтобы сохранить насыщенность заправки.

Салат «Грибок» хорошо подходит к отварному картофелю, запечённой курице и другим домашним блюдам. Его можно подать в общем салатнике или разложить по небольшим порционным креманкам.

А главное преимущество рецепта — скорость. Пока готовится основное блюдо, за четверть часа можно собрать полноценную холодную закуску без долгой подготовки и сложных ингредиентов.

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