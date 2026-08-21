Nature: В крови долгожителей выявили редкие Т-клетки, убивающие рак
У людей старше 110 лет ученые обнаружили крупные популяции редкого типа иммунных клеток, способных уничтожать раковые клетки. Речь идет о цитотоксических Т-лимфоцитах, особенности которых могут быть связаны с сохранением здоровья в экстремально пожилом возрасте, пишет Nature.
В публикации отмечается, что сверхдолгожители не только живут дольше большинства людей, но и нередко позже сталкиваются с возрастными заболеваниями. Среди таких угроз — сердечно-сосудистые болезни, деменция и онкологические заболевания.
Исследователи обратили внимание на редкую группу иммунных клеток, которые обладают способностью атаковать опасные клетки организма. По данным работы, у людей, доживших до 110 лет и более, такие клетки встречаются в необычно большом количестве.
Ученые предполагают, что эта особенность иммунной системы может помогать сверхдолгожителям лучше противостоять возрастным изменениям и опухолевым процессам. Однако речь пока идет о научной гипотезе, а не об окончательно доказанном механизме долголетия.
Изучать людей старше 110 лет сложно из-за крайне малого числа таких участников. Именно поэтому авторы осторожно оценивают результаты и указывают, что для более уверенных выводов нужны дополнительные исследования.
Специалисты считают, что дальнейшее изучение иммунной системы сверхдолгожителей может помочь лучше понять, почему некоторые люди сохраняют устойчивость к тяжелым возрастным заболеваниям.
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