Названы три бюджетных авто с самыми дешевыми запчастями и ТО

Директор по сервису сети дилерских центров «Прагматика» Александр Кулаков рассказал, какие автомобили обходятся владельцам дешевле всего в гарантийный период. По его словам, в список вошли три модели Lada, сообщает «Газета.Ru».

Эксперт назвал Lada Granta с восьмиклапанным двигателем, Lada Niva Legend, а также Lada Largus в кузовах универсал и фургон.

Самые низкие расходы на плановое техническое обслуживание, по словам Кулакова, у Granta и Niva Legend. При расчете без учета расходных материалов обслуживание Lada Granta стоит от 10,8 тысячи рублей. Межсервисный интервал для этой модели составляет 15 тысяч километров.

Для Lada Niva Legend плановое обслуживание оценивается от 9,2 тысячи рублей. При этом владельцам этой машины нужно приезжать в сервис чаще — каждые 10 тысяч километров.

Обслуживание Lada Largus обходится дороже. Для универсала и фургона стоимость планового визита начинается от 13,6 тысячи рублей, а интервал между техническим обслуживанием составляет 15 тысяч километров.

Разницу в ценах на запчасти Кулаков показал на примере передних тормозных колодок. Для Niva Legend рекомендованная розничная цена составляет 1,4 тысячи рублей, для Granta — 2,3 тысячи рублей, для Largus — 2,4 тысячи рублей.

По данным эксперта, среди перечисленных моделей самым доступным вариантом по расходам на обслуживание и отдельные запчасти выглядит Lada Niva Legend.

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