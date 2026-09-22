Экспорт пшеницы из России упал в четыре раза, покупателей — восемь

Во второй декаде текущего месяца экспорт российской пшеницы составил 347 тыс. тонн, что в четыре раза меньше, чем 1,3 млн тонн за аналогичную декаду сентября 2025 года. Число стран-покупателей сократилось до восьми с 29 годом ранее. Об этом сообщила директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, её слова привёл «Интерфакс».

По данным Тюриной, поставки ячменя за рубеж уменьшились в 9,9 раза, кукурузы — в 3,3 раза. Прогноз предполагает, что в сентябре экспорт пшеницы не превысит 1 млн тонн, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 5,7 млн тонн, а в августе 2026 года — 1,3 млн тонн.

Во втором квартале основным покупателем стал Египет — 81 тыс. тонн, что в 3,6 раза меньше, чем годом ранее. Кения импортировала 50 тыс. тонн (снижение в 2,3 раза), Йемен — 32,4 тыс. тонн (в 1,6 раза меньше).

Экспорт в Иран вырос до 28,6 тыс. тонн, поставки в Мексику начались и составили 25 тыс. тонн. Турция импортировала 6,1 тыс. тонн против более чем 200 тыс. тонн год назад. Ранее сообщалось: в августе 2025 года российскую пшеницу закупали 43 страны, а в предыдущем месяце текущего года их число сократилось до 16.