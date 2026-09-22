Пользователь Reddit сообщил о поломке RTX 5080 из-за DLSS 5 в GTA 5
Пользователи сети начали сообщать о выходе из строя видеокарт серии RTX 50. Это происходило при попытке использовать сторонние модификации с технологией DLSS 5. В одном из описанных случаев речь шла о модели RTX 5080 в GTA 5.
По словам пользователя, на поломку хватило пяти минут. Его историю под ником wax469 заметил портал VideoCardz на Reddit.
Сведения пока исходят от участников обсуждения, а не от компании. Именно на историю wax469 на Reddit обратил внимание VideoCardz.
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