Технологии

Пользователь Reddit сообщил о поломке RTX 5080 из-за DLSS 5 в GTA 5

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Пользователи сети начали сообщать о выходе из строя видеокарт серии RTX 50. Это происходило при попытке использовать сторонние модификации с технологией DLSS 5. В одном из описанных случаев речь шла о модели RTX 5080 в GTA 5.

По словам пользователя, на поломку хватило пяти минут. Его историю под ником wax469 заметил портал VideoCardz на Reddit.

Сведения пока исходят от участников обсуждения, а не от компании. Именно на историю wax469 на Reddit обратил внимание VideoCardz.

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