В Западной Сибири нашли частичный скелет «сибирского единорога»

В Западной Сибири впервые обнаружили не одиночную кость, а многочисленные остатки позвоночника древнего носорога — эласмотерия. Частичный скелет животного, по размерам сопоставимого с индийским слоном, передали в фонды музея Томского государственного университета, сообщает ТАСС.

В пресс-службе ТГУ отметили, что находка стала важным пополнением для Палеонтологического музея университета, который в этом году отмечает столетие. Передача редкого экспоната состоялась 22 сентября, во Всемирный день носорога.

По словам заведующего кафедрой палеонтологии и исторической геологии геолого-географического факультета ТГУ Андрея Шпанского, останки нашли местные жители на юге Западной Сибири, рядом с деревней Кирилловка в Северном Казахстане.

На участке площадью около четырех квадратных метров залегали кости одной особи эласмотерия. Среди них были массивный коренной зуб, шейные, грудные и хвостовые позвонки, ребра, части таза, а также целые длинные кости ног — лучевая, локтевая и большеберцовая.

Эласмотерии известны науке более 220 лет, однако в Западной Сибири и Казахстане до этого находили в основном отдельные кости. Вместе с останками эласмотерия специалисты обнаружили верхний зуб шерстистого носорога, а также фрагменты черепа и кости древней лошади.

Это второй случай для Западной Сибири, когда эласмотерий и шерстистый носорог были найдены в одном слое. Анализ находки позволил предположить, что животные погибли осенью на берегу или на мелководье. Мягкие ткани некоторое время удерживали кости вместе, а затем весенний паводок быстро захоронил их на песчано-глинистой отмели.

На костях не нашли следов зубов хищников и признаков водной окатанности. По оценке исследователей, останки принадлежат взрослой особи возрастом около 20 лет, жившей примерно 350 тысяч лет назад.

Одним из главных результатов исследования стало уточнение отличий между скелетами самок и самцов эласмотериев. При изучении кости ученые установили, что при сопоставимой длине с европейскими образцами она была заметно более изящной. Расчет индекса грациальности показал, что найденный скелет принадлежал крупной взрослой самке.

Эласмотерий считается крупнейшим носорогом за последние 2,5 миллиона лет. Его высота в холке могла достигать 2,5 метра, а масса — до трех тонн. На черепе животного находился массивный костный купол, однако вопрос о наличии рога у этого вида остается предметом научных споров, поскольку роговой материал не сохраняется в ископаемом виде.

Зубы эласмотерия не имели корней и росли всю жизнь, постоянно стираясь при пережевывании пищи. По предположению ученых, в теплое время года животное могло держаться у водоемов с мягкой растительностью, а в холодный период уходить в открытые степи, где питалось жесткими злаками и разнотравьем.

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