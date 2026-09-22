Открыты два ранее неизвестных вида рыб-бычков в Каспии и Волге

Российские ученые выявили два ранее неизвестных вида рыб-бычков в Каспийском регионе. Новые виды получили названия каспийская пуголовочка и скифский бычок-цуцик, сообщает Российский научный фонд.

Каспийскую пуголовочку исследователи обнаружили у побережья Казахстана и Азербайджана. Скифского бычка-цуцика нашли в дельте Волги и в реке Восточный Маныч.

По словам ведущего научного сотрудника Института проблем экологии и эволюции РАН Бориса Левина, открытие сделали во время массового генетического анализа каспийских рыб в рамках проекта РНФ. Ученые выявили неизвестное ранее генетическое разнообразие среди представителей семейства бычковых.

Экспедиции проходили в разных районах бассейна Каспийского моря в 2021–2025 годах. Специалисты изучали видовое разнообразие и распространение небольших придонных рыб.

Для анализа ученые отлавливали рыб в Каспии и впадающих в него реках, брали образцы ДНК и исследовали структуру гена цитохромоксидазы. Его небольшие различия помогают разграничивать виды позвоночных животных.

В результате выяснилось, что в Каспийском море обитает не два, а три вида бычков-пуголовочек. Также ученые установили, что в бассейне Каспия присутствует не шесть, а как минимум семь видов бычков-цуциков.

Новый вид пуголовочек получил научное название Benthophiloides caspicus. Он оказался редким: к настоящему времени исследователям удалось поймать и изучить только две такие рыбы. Ученые также пришли к выводу, что этот вид долгое время развивался отдельно от ближайших родственников в Каспийском море.

Новый вид бычков-цуциков получил название Proterorhinus scythicus. Анализ его генома показал связь с черноморскими видами этих рыб. По мнению исследователей, это подтверждает древнюю связь между Черным и Каспийским морями, существовавшую около 2,1 миллиона лет назад.

Название «скифский» ученые выбрали в честь скифов, связанных с Причерноморьем. Дальнейшее изучение рыб из этих регионов, как считают специалисты, поможет точнее восстановить историю эволюции и расселения организмов в бассейнах морей.

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