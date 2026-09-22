Химики нашли метод получать заготовки для лекарств с выходом вещества до 92%

Специалисты Томского политехнического университета вместе с коллегами разработали химический метод получения азотсодержащих молекул. Такие соединения могут использоваться как основа для будущих лекарственных препаратов и материалов органической электроники, сообщает АК&M.

В основе предложенной технологии лежит прямое соединение двух атомов азота в ходе одной реакции. Экспериментальная проверка показала, что выход нужного вещества может достигать 92%.

Азотсодержащие циклические соединения применяются при создании светочувствительных материалов, красителей и компонентов органической электроники. Кроме того, такие структуры востребованы в фармакологии при разработке новых молекул.

Проект поддержало Министерство науки и высшего образования России. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Communications.

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