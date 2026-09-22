Технологии

Sony запатентовала оплату покупок через геймпад DualSense

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Sony подала патентную заявку, в которой описывается оплата покупок с помощью геймпада DualSense. Заявка датирована мартом 2025 года, а опубликована 17 сентября. Об этом пишет издание RuTab.net.

По документу контроллер выступает посредником между консолью и устройством с платёжными данными, к примеру смартфоном. Информация для покупки передавалась бы беспроводным способом через геймпад на PlayStation.

В патенте указаны NFC и Bluetooth, а также определение устройства при физическом контакте. О начале оплаты контроллер уведомил бы владельца вибрацией, звуком или подсветкой. Среди возможных способов оплаты перечислены платёжные карты, банковские счета, подарочные карты, цифровые кошельки и идентификаторы криптовалютных кошельков. Решение применимо для покупки игр, виртуальной валюты и внутриигрового контента.

Отдельное внимание в заявке уделено безопасности: предлагаемая схема позволила бы задействовать данные с внешнего устройства, а упрощение процесса могло бы сократить число незавершённых транзакций. В Sony не подтвердили, что функция появится в DualSense или будущих контроллерах, — на данном этапе речь идёт лишь о патенте.

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