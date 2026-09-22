Ученые назвали сценарии возможного исчезновения человечества

Человечество пережило ледниковый период и множество природных катаклизмов, однако сейчас само формирует условия, которые наносят вред окружающей среде и людям. Возможных вариантов исчезновения человеческой цивилизации может быть несколько, пишет ИА ЕЛЬ.

Одной из потенциальных угроз считается столкновение Земли с крупным астероидом. Если на планету упадет небесное тело диаметром примерно один-два километра, последствия могут оказаться губительными для большинства крупных живых организмов. Такой сценарий сравнивают с причиной вымирания динозавров.

Другим опасным вариантом называют появление смертельного вируса. Если заболевание будет отличаться высокой заразностью, у человечества может не хватить времени на поиск надежных способов защиты и сдерживания распространения инфекции.

Среди природных угроз также выделяют извержение супервулкана. Этот фактор не зависит от действий человека. Такой вулкан способен выбросить в атмосферу более тысячи кубических километров магмы. На Земле известно около двадцати подобных объектов, в том числе Йеллоустонская кальдера в США. По приведенным данным, пробуждение супервулкана происходит примерно один раз в 50–60 тысяч лет.

В случае такого извержения температура на планете может на несколько лет снизиться на 5–15 градусов. В зоне радиусом 100–200 километров от эпицентра все живое будет уничтожено. Особую опасность также представляют пирокластические потоки — раскаленные массы газа и пепла, смертельные для живых существ.

Еще один возможный сценарий связан с дальнейшей активностью Солнца. Со временем увеличение его светимости может привести к росту температуры на Земле и изменению состава атмосферы. В результате она станет опасной и непригодной для жизни.

К числу вероятных угроз также относят технологическую сингулярность. Сейчас искусственный интеллект применяют для подготовки презентаций и создания развлекательных изображений, поэтому его возможная опасность для людей кажется труднопредставимой. Однако, согласно этой теории, в будущем может произойти «интеллектуальный взрыв», при котором нейросети станут настолько сложными, что смогут самостоятельно совершенствоваться и создавать более развитые версии самих себя.

Такое развитие событий способно вызвать резкий технологический скачок. В этом случае действия искусственного интеллекта могут стать недоступными для полного понимания человеческим разумом.