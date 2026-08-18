На Земле внезапно началась магнитная буря уровня G1 — учёные не знают причину

Утром 18 августа на Земле неожиданно началась магнитная буря планетарного масштаба. Изначально прогнозы указывали лишь на слабые геомагнитные возмущения, сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным ученых, событие началось примерно между 07:00 и 08:00 по московскому времени.

К 09:00 буря достигла уровня G1. Это минимальный уровень по пятибалльной шкале геомагнитных бурь.

В лаборатории отметили, что причина произошедшего пока не до конца ясна. Параметры солнечного ветра до последнего времени оставались сравнительно спокойными.

По прогнозу специалистов, активная фаза возмущения должна завершиться уже к полудню. Однако для полной стабилизации магнитосферы может потребоваться еще два-три дня.

Сейчас Земля проходит через область влияния крупной корональной дыры. Из-за этого новые всплески геомагнитной активности не исключаются.

Эта буря стала уже третьей за первые 18 дней августа. Ранее геомагнитные возмущения фиксировались 2 и 8 августа.

При этом ни одна из августовских бурь пока не превысила уровень G2.

Еще накануне ученые почти не ожидали полноценной магнитной бури 18 августа. Вероятность спокойной обстановки оценивалась в 78 процентов, а вероятность самой бури — только в 7 процентов.

Именно поэтому нынешнее событие оказалось неожиданным для специалистов.

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