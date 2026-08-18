Не у нас

На Земле внезапно началась магнитная буря уровня G1 — учёные не знают причину

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Утром 18 августа на Земле неожиданно началась магнитная буря планетарного масштаба. Изначально прогнозы указывали лишь на слабые геомагнитные возмущения, сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным ученых, событие началось примерно между 07:00 и 08:00 по московскому времени.

К 09:00 буря достигла уровня G1. Это минимальный уровень по пятибалльной шкале геомагнитных бурь.

В лаборатории отметили, что причина произошедшего пока не до конца ясна. Параметры солнечного ветра до последнего времени оставались сравнительно спокойными.

По прогнозу специалистов, активная фаза возмущения должна завершиться уже к полудню. Однако для полной стабилизации магнитосферы может потребоваться еще два-три дня.

Сейчас Земля проходит через область влияния крупной корональной дыры. Из-за этого новые всплески геомагнитной активности не исключаются.

Эта буря стала уже третьей за первые 18 дней августа. Ранее геомагнитные возмущения фиксировались 2 и 8 августа.

При этом ни одна из августовских бурь пока не превысила уровень G2.

Еще накануне ученые почти не ожидали полноценной магнитной бури 18 августа. Вероятность спокойной обстановки оценивалась в 78 процентов, а вероятность самой бури — только в 7 процентов.

Именно поэтому нынешнее событие оказалось неожиданным для специалистов.

Рекомендуем также:

  1. Бумажные квитанции за ЖКУ отменяют: с сентября платёжки будут приходить через «Госуслуги»
  2. Как перестать разочаровываться в людях: Омар Хайям назвал одну истину, которую понимают слишком поздно
  3. Салат из огурцов «Нежинский»: тот самый легендарный рецепт, который закрывают на зиму десятилетиями
  4. Бодрость без кофеина из кофейной чашки: какой китайский чай выбрать для энергии
  5. Кабачки и куриное филе на одной сковороде: секрет нежного вкуса оказался совсем не в сливках

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Султан Брунея снял все титулы с невестки за грубое поведение

Новости России

7 часов назад

Татарстанские геймеры могут оформить подписку МТС на «Мир танков» и «Мир кораблей»

резка стекла можайск

Кулинария

день назад

Борщ теряет яркий цвет из-за одной ошибки: простой прием сохраняет его насыщенно-красным

Не у нас

9 часов назад

Внешний долг России прошел рубеж в 300 млрд долларов

autocad civil 3d уроки в Санкт-Петербурге

Не у нас

9 часов назад

В ГАИ назвали лекарства, которые грозят снижением реакции при вождении

Технологии

день назад

Kingdom Hearts IV выйдет в конце 2027 года и получит мир по «Тайне Коко»

Кулинария

17 часов назад

Гречку смешиваю с фаршем и жарю как котлеты: простой ужин из продуктов, которые всегда дома

Кулинария

день назад

Тесто для пирожков получается тяжелым из-за одной ошибки: простое правило делает его воздушным
Новости Татарстана
12 часов назад

В Татарстане 18 августа ожидаются дожди и потепление до 25 градусов

18 августа в Татарстане ожидаются дожди, грозы ...

Кулинария

час назад

Макароны смешиваю с яйцом и сыром: вчерашний гарнир превращается в завтрак за 10 минут

Интересное в Казани

9 часов назад

«О нас до сих пор удивляются»: рассказываем, как казанский театр готовится к новому сезону с расширенной труппой и свежими идеями

Технологии

час назад

Механическая сила переключает диоксетан на новый путь распада

Технологии

2 часа назад

«Бомбора» начала принимать предзаказы на книгу о Demon's Souls
Установка СКИФ сделает Россию первоисточником с...
Технологии
3 дня назад

Установка СКИФ сделает Россию первоисточником самых точных данных

Новости Татарстана

2 часа назад

Студотряды РТ собрали почти 1 млн рублей на «Дне ударного труда»

Технологии

2 часа назад

Rebel Wolves обновила системные требования The Blood of Dawnwalker

Кулинария

3 часа назад

Котлеты больше не жарю сразу после замешивания фарша: 20 минут меняют их текстуру
Билайн расширяет возможности своих сотрудников ...
Новости России
5 дней назад

Билайн расширяет возможности своих сотрудников с помощью Экзоинтеллекта