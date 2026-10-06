Не у нас

Минздрав зарегистрировал средство от агрессивных форм рака груди

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Минздрав России зарегистрировал препарат «Элефуза» для терапии ряда агрессивных форм рака молочной железы и яичников. Регистрация открывает возможность применения лекарства в клинической практике, сообщает Общественная служба новостей.

В компании-разработчике уточнили, что препарат предназначен для пациенток с трудно поддающимися лечению формами заболевания. Ожидается, что его появление расширит доступные варианты терапии.

По данным компании, речь идет о препарате «Элефуза» с международным непатентованным наименованием фузулопариб. Его зарегистрировали для лечения распространенного эпителиального рака яичников, рака маточной трубы, первичного перитонеального рака и метастатического HER2-негативного рака молочной железы у пациенток с мутациями BRCA1/2.

Сроки начала поставок препарата в медицинские учреждения пока не уточняются. Также не сообщается, когда лекарство станет доступно пациенткам в рамках конкретных схем лечения.

Ранее онколог, заместитель директора Института онкологии ЕМС Павел Копосов называл рак молочной железы, предстательной железы, желудка и легких среди наиболее распространенных онкологических заболеваний.

Может быть интересно:

  1. Телефон перестал открывать ссылки в нужном приложении: почему они внезапно уходят в браузер
  2. Скопировал текст, а вставить уже нечего: почему телефон сам очищает буфер обмена
  3. Клавиатура внезапно уехала в угол экрана: какой режим включился одним случайным движением
  4. Телефон начал исправлять нормальные слова на странные: где отключить слишком умную автозамену
  5. Bluetooth-наушники отключаются сами через несколько минут: что проверить до полного сброса

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

В РПЦ объяснили, чем опасно прикосновение к покойнику

Не у нас

день назад

Священник РПЦ рассказа, считается ли грехом рукоблудие

после обработки клопов через сколько можно входить в квартиру

Технологии

день назад

Redmi Headphones Neo: первые полноразмерные наушники Xiaomi за 4 тыс. рублей

Интересно

19 часов назад

Беззубов раскрыл, как прошли последние минуты Соседова после падения

очистка вентиляционной системы цена в Москве

Технологии

день назад

Уведомление мелькнуло и исчезло: где в телефоне найти все пропущенные оповещения

Технологии

день назад

Премию «Глобальная энергия» за 2026 год получили три исследователя

Технологии

день назад

Смартфон перестал сам подключаться к домашнему Wi-Fi: одна настройка могла незаметно измениться
Новости Татарстана
день назад

Днем в Татарстане до +11 градусов, дождь и мокрый снег отступят

Прогноз погоды в Татарстане на 5 октября: потеп...

Новости Татарстана

5 минут назад

Специалисты Росреестра Татарстана ответили на вопросы пожилых о недвижимости

Технологии

8 минут назад

Удаленный контакт снова появился в телефоне: откуда смартфон мог его восстановить

Не у нас

23 минуты назад

Минздрав заявил о сахарном диабете у более шести млн россиян

Не у нас

25 минут назад

Фигуристы из РФ прибыли на турнир в Казахстан с задержкой 97 минут
Молодым педагогам Татарстана назначили надбавку...
Новости Татарстана
день назад

Молодым педагогам Татарстана назначили надбавку в 10 тысяч рублей

Не у нас

27 минут назад

Фон дер Ляйен: ЕС намерен полностью отказаться от газа из России до конца года

Не у нас

31 минуту назад

Китай ужесточает вывоз авто: что грозит российским покупателям

Не у нас

32 минуты назад

В 99 из 100 исследованных кормах для кошек нашли опасные металлы
Земля в Татарстане как инвестиция: что будет с ...
Интересное в Казани
4 дня назад

Земля в Татарстане как инвестиция: что будет с ценами к 2036 году