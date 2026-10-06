Минздрав зарегистрировал средство от агрессивных форм рака груди

Минздрав России зарегистрировал препарат «Элефуза» для терапии ряда агрессивных форм рака молочной железы и яичников. Регистрация открывает возможность применения лекарства в клинической практике, сообщает Общественная служба новостей.

В компании-разработчике уточнили, что препарат предназначен для пациенток с трудно поддающимися лечению формами заболевания. Ожидается, что его появление расширит доступные варианты терапии.

По данным компании, речь идет о препарате «Элефуза» с международным непатентованным наименованием фузулопариб. Его зарегистрировали для лечения распространенного эпителиального рака яичников, рака маточной трубы, первичного перитонеального рака и метастатического HER2-негативного рака молочной железы у пациенток с мутациями BRCA1/2.

Сроки начала поставок препарата в медицинские учреждения пока не уточняются. Также не сообщается, когда лекарство станет доступно пациенткам в рамках конкретных схем лечения.

Ранее онколог, заместитель директора Института онкологии ЕМС Павел Копосов называл рак молочной железы, предстательной железы, желудка и легких среди наиболее распространенных онкологических заболеваний.

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