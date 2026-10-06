Китай ужесточает вывоз авто: что грозит российским покупателям

Китай поэтапно ужесточает правила экспорта автомобилей, что может осложнить поставки в Россию моделей зарубежных брендов, официально не представленных на российском рынке. Новые требования затронут как новые машины, так и автомобили, которые будут оформляться как подержанные, сообщает Коммерсантъ.

С 2026 года вывезти автомобиль из Китая без разрешения производителя можно будет только при условии, что он находился на учете в стране более 180 дней. Даже машина без пробега после этого будет считаться подержанной.

Для отправки за рубеж нового автомобиля потребуется согласие завода. С 2027 года появятся дополнительные условия: производителям нужно будет подтверждать наличие сервисной инфраструктуры за пределами Китая.

Речь идет о возможности обслуживания, ремонта и поставки запасных частей. В отдельных случаях регуляторы смогут запрашивать документы, сведения о персонале и данные об оснащении сервисных центров.

Основатель E.N. Cars Евгений Забелин отметил, что ограничения по некоторым моделям действуют уже сейчас. По его словам, к числу автомобилей, фактически закрытых для экспорта, относятся востребованные на российском рынке машины Xiaomi.

Также ограничения затрагивают автомобили BYD, Mercedes-Benz и BMW. При этом, как отметил Забелин, по этим маркам участники рынка находят обходные варианты.

Усложнение процедур может привести к росту расходов на логистику и хранение автомобилей. Эти издержки способны повлиять на итоговую цену машин для покупателей.

Генеральный директор Frank Auto Ирина Франк допустила, что цены могут начать расти еще до 2027 года, если на рынке возникнет ажиотаж. Похожая ситуация уже наблюдалась в 2025 году перед изменением методики расчета утилизационного сбора.

По словам Франк, для ускорения вывоза импортеры сейчас иногда переоборудуют автомобили, а после доставки в Россию возвращают им заводской вид. Однако с 2027 года и для таких машин потребуется подтверждение производителя.

За восемь месяцев 2026 года из Китая в Россию ввезли около 75 тысяч автомобилей с пробегом. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди таких поставок наиболее востребованными стали модели Volkswagen, Toyota и Audi.

Еще примерно 130 тысяч автомобилей поступили в Россию новыми по схеме альтернативных поставок. В этом сегменте среди популярных марок оказались Mazda, Toyota, Nissan и Audi.

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