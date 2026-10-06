Фигуристы из РФ прибыли на турнир в Казахстан с задержкой 97 минут

Российские фигуристы, которые тренируются в Москве, вылетели в Алмату на турнир серии «Челленджер» — «Мемориал Дениса Тена». Рейс со спортсменами задержали на 97 минут, сообщает Матч ТВ.

По расписанию самолет должен был отправиться в 9:40. Фактически вылет состоялся в 11:17.

На этом рейсе в Казахстан отправились Александра Игнатова, ранее выступавшая под фамилией Трусова, Мария Захарова, Дина Хуснутдинова, Василиса Кагановская и Максим Некрасов.

Также в числе пассажиров были Ирина Хавронина и Девид Нарижный, Анна Щербакова и Егор Гончаров.

Соревнования «Мемориал Дениса Тена» пройдут в Алмате с 8 по 10 октября. Турнир входит в серию «Челленджер».

Ранее Александр Энберт отмечал, что Александра Игнатова является одним из лидеров российской сборной по фигурному катанию.

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