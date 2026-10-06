Минздрав заявил о сахарном диабете у более шести млн россиян

В России с сахарным диабетом первого или второго типа живут более шести миллионов человек. Такие данные привели в Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии имени академика Дедова Минздрава России, сообщает РИА Новости.

По данным клинико-эпидемиологического мониторинга, диабет первого типа зарегистрирован у 348 тысяч человек. Второй тип заболевания выявлен у 5 миллионов 729 тысяч россиян.

В пресс-службе центра уточнили, что развитие диабета второго типа нередко связано с лишним весом. Этот вариант заболевания остается наиболее распространенным среди пациентов.

Полностью вылечить сахарный диабет современная медицина пока не может. Врачи не располагают способом, который позволял бы устранить нарушения в работе поджелудочной железы или невосприимчивость тканей к инсулину.

При этом терапия помогает контролировать заболевание. Лечение позволяет поддерживать уровень глюкозы в крови в пределах нормы и снижать риск осложнений.

Специалисты подчеркивают, что правильный контроль диабета дает возможность значительно улучшить качество жизни пациентов.

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