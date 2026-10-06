Фон дер Ляйен: ЕС намерен полностью отказаться от газа из России до конца года
Доля российского газа в импорте Евросоюза снизилась с 45 до 12 процентов, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте. По ее словам, ЕС намерен полностью отказаться от таких поставок к концу года, сообщает Европейская комиссия.
Фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз продолжает снижать зависимость от российских энергоресурсов. Она подчеркнула, что импорт российского газа уже существенно сократился по сравнению с прежним уровнем.
По словам главы Еврокомиссии, более 70 процентов электроэнергии в ЕС сейчас производится за счет собственных чистых источников. К ним она отнесла возобновляемую и атомную энергетику.
Согласно плану Евросоюза, с 1 января 2027 года должен вступить в силу полный запрет на поставки российского сжиженного природного газа. К осени того же года ЕС также намерен полностью прекратить импорт российского трубопроводного газа.
Словакия ранее подала иск в суд Европейского союза против запрета на импорт российского газа. Это связано с разногласиями внутри ЕС по поводу сроков и условий отказа от таких поставок.
В России неоднократно заявляли, что отказ Запада от российских энергоресурсов является ошибкой. В Москве считают, что европейские страны столкнутся с новой зависимостью и более высокими ценами.
Российская сторона также утверждала, что государства, отказавшиеся от прямых поставок, продолжают приобретать российские уголь, нефть и газ через посредников, но уже по более высокой стоимости.
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