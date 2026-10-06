Доля российского газа в импорте Евросоюза снизилась с 45 до 12 процентов, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте. По ее словам, ЕС намерен полностью отказаться от таких поставок к концу года, сообщает Европейская комиссия.

Фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз продолжает снижать зависимость от российских энергоресурсов. Она подчеркнула, что импорт российского газа уже существенно сократился по сравнению с прежним уровнем.

По словам главы Еврокомиссии, более 70 процентов электроэнергии в ЕС сейчас производится за счет собственных чистых источников. К ним она отнесла возобновляемую и атомную энергетику.

Согласно плану Евросоюза, с 1 января 2027 года должен вступить в силу полный запрет на поставки российского сжиженного природного газа. К осени того же года ЕС также намерен полностью прекратить импорт российского трубопроводного газа.

Словакия ранее подала иск в суд Европейского союза против запрета на импорт российского газа. Это связано с разногласиями внутри ЕС по поводу сроков и условий отказа от таких поставок.

В России неоднократно заявляли, что отказ Запада от российских энергоресурсов является ошибкой. В Москве считают, что европейские страны столкнутся с новой зависимостью и более высокими ценами.

Российская сторона также утверждала, что государства, отказавшиеся от прямых поставок, продолжают приобретать российские уголь, нефть и газ через посредников, но уже по более высокой стоимости.

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