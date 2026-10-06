РПЦ: Похороны позже, чем через три дня ничем не грозят, но есть нюанс

В православной традиции принято проводить похороны на третий день после смерти человека, однако при объективных обстоятельствах погребение может быть перенесено на более поздний срок. Церковь с пониманием относится к таким ситуациям, пишет ИА «Кулик».

Обычай хоронить усопшего на третий день связан с евангельским повествованием о воскресении Иисуса Христа, которое произошло на третий день после распятия. Эта традиция на протяжении многих веков сохраняется в церковной жизни и воспринимается как привычный порядок прощания.

При этом в реальных обстоятельствах соблюсти такой срок получается не всегда. Задержка может быть связана с оформлением документов, проведением необходимых процедур, подготовкой к перевозке тела или доставкой усопшего к месту захоронения.

Особенно сложной ситуация становится, если родственникам нужно приехать из другого города или региона. В таких случаях перенос даты погребения не считается нарушением духовного смысла обряда.

По словам лидера движения «Россия Православная» Михаила Иванова, главное значение имеет не формальное соблюдение конкретного дня, а возможность достойно проводить человека в последний путь, совершить молитвы и поддержать его близких.

Он подчеркнул, что смысл прощания заключается в молитве об упокоении души усопшего и помощи родным в момент скорби. Поэтому вынужденная задержка сама по себе не меняет церковного значения похорон.

Таким образом, если похороны на третий день невозможны по объективным причинам, дату можно перенести. Это допустимо при организационных трудностях, дальнем расстоянии, задержках с документами или других чрезвычайных обстоятельствах.

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