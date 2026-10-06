В 99 из 100 исследованных кормах для кошек нашли опасные металлы

Специалисты организации Clean Label Project обнаружили следы тяжелых металлов, гербицидов и соединений пластика почти во всех проверенных кормах для кошек. В рамках исследования были изучены 100 продуктов от 62 марок, сообщает The Economic Times.

Образцы проверяли на наличие 122 токсичных веществ. По данным исследования, свинец был выявлен в 99 процентах кормов, кадмий — в 96 процентах, а мышьяк — в 94 процентах.

Отдельное внимание авторы обратили на корма на основе рыбы. В таких продуктах содержание ртути в среднем оказалось примерно в 18 раз выше, чем в кормах с другими источниками белка.

Во влажных рыбных кормах показатель по ртути был еще выше. Также в продукции на рыбной основе содержание кадмия оказалось примерно в 2,5 раза больше.

При этом авторы подчеркнули, что исследование не доказывает прямую связь между обнаруженными веществами и заболеваниями животных. Проверка также не позволяет делать вывод о безопасности или опасности конкретных видов корма, поскольку для каждого продукта анализировали только одну партию.

Тяжелые металлы и другие примеси могут присутствовать в почве и воде. В корм они способны попадать через сырье, а также на этапах переработки или упаковки.

Исследователи считают, что результаты указывают на необходимость более внимательного контроля состава кормов для домашних животных. При этом владельцам кошек важно учитывать, что найденные вещества не означают автоматической опасности каждого продукта, но могут требовать дополнительной оценки со стороны специалистов.

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