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Профессор Воробьев назвал вакцинацию от гриппа бесполезной процедурой

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Профессор Павел Воробьев, возглавляющий Московское городское научное общество терапевтов, высказался против массовой вакцинации от гриппа. В беседе с Pravda.Ru он заявил, что не видит убедительной доказательной базы эффективности таких кампаний.

По мнению специалиста, ежегодная иммунизация населения от гриппа поддерживается не только медицинскими, но и коммерческими интересами. Воробьев считает, что для фармацевтических компаний такие программы являются выгодным направлением.

Одним из аргументов профессор назвал большое число респираторных вирусов. По его словам, одна прививка не может обеспечить универсальную защиту от всех возможных возбудителей острых респираторных инфекций.

Он также обратил внимание на то, что без широкой лабораторной диагностики врачам бывает сложно точно отличить грипп от других вирусных заболеваний. По мнению Воробьева, это снижает практическую ценность массовых прививочных кампаний.

Профессор выразил обеспокоенность непрозрачностью процессов, связанных с производством вакцин. Он также предположил, что участие врачей в программах иммунизации может стимулироваться финансовыми механизмами, тогда как основные доходы получают производители препаратов.

Несмотря на официальные заявления о готовности системы здравоохранения к сезонному росту заболеваемости, Воробьев сохраняет критическую позицию. Он утверждает, что после изучения вопроса не нашел, по его оценке, убедительных доказательств того, что прививка от гриппа предотвращает заболевание или снижает риск осложнений.

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