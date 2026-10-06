Фонарик на телефоне вдруг стал серым и не включается: почему это не обязательно поломка

Еще недавно фонарик включался одним касанием, а теперь его значок стал серым или смартфон вообще не реагирует на нажатие. При этом вспышка могла нормально работать буквально несколько минут назад.

Разбирать телефон или сразу подозревать перегоревший светодиод рано. Камера и фонарик используют одну и ту же вспышку, поэтому система не всегда позволяет обращаться к ней одновременно.

Сначала закройте камеру

Если приложение камеры открыто или осталось активно после съемки, фонарик может временно оказаться недоступным. Полностью закройте камеру и попробуйте включить фонарик еще раз.

Проблему способно вызвать и другое приложение, использующее камеру или вспышку. Например, сканер QR-кодов или программа для видеосвязи. Закройте недавно запущенные приложения и повторите проверку.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Самый быстрый тест — открыть камеру и проверить обычную вспышку при съемке. Если она работает, сам светодиод, скорее всего, исправен, а причину серого значка фонарика стоит искать в программных ограничениях».

Телефон мог перегреться

При высокой температуре смартфон способен временно ограничивать функции, которые дополнительно нагружают устройство. В их число может попасть и вспышка.

Если телефон горячий после зарядки, игры, навигации или съемки видео, снимите чехол, если он мешает охлаждению, прекратите нагрузку и дайте устройству остыть естественным образом. Не нужно класть смартфон в холодильник или пытаться резко его охлаждать.

Иногда достаточно перезагрузки

Если камера закрыта, телефон не перегрет, а кнопка фонарика все равно недоступна, перезагрузите устройство. Временный системный сбой может мешать управлению вспышкой.

После перезагрузки отдельно проверьте фонарик и вспышку камеры. Если не работает ни то ни другое, а проблема сохраняется постоянно, особенно после падения или попадания влаги, уже можно подозревать аппаратную неисправность и обращаться в сервис.

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