Один наушник разряжается намного быстрее второго: батарея может быть здесь ни при чем

Один беспроводной наушник показывает почти полный заряд, а второй уже просится обратно в футляр. Если разница появилась внезапно, списывать все на изношенный аккумулятор рано.

Причина может оказаться гораздо проще: один наушник не полностью зарядился в кейсе. Достаточно плохого контакта с зарядными площадками, чтобы утром получить два наушника с совершенно разным запасом энергии.

Проверьте контакты в футляре

Наушник должен правильно садиться в свое гнездо и соприкасаться с зарядными контактами. Грязь, пыль или налет способны этому помешать. Иногда проблема появляется и из-за того, что наушник лег в футляр не до конца.

Поместите оба наушника в кейс и проверьте по индикатору или приложению, началась ли зарядка каждого из них. Контакты можно осторожно протереть сухой мягкой салфеткой. Использовать металлические предметы для их очистки не стоит.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Я бы зарядил кейс, положил в него оба наушника и через несколько минут проверил их уровень заряда в телефоне. Если один процент не прибавляет, сначала нужно разбираться с посадкой и контактами, а не с аккумулятором».

Один наушник действительно может работать больше

У некоторых моделей нагрузка между левым и правым наушником распределяется не абсолютно одинаково. На расход энергии могут влиять микрофоны, управление звонками, голосовой помощник и особенности соединения конкретной модели.

Небольшая разница поэтому возможна. Насторожить должна ситуация, когда один наушник стабильно выключается намного раньше второго.

Когда виноват аккумулятор

Проведите простой тест: полностью зарядите кейс и оба наушника, затем используйте их одновременно при одинаковой громкости. Если один из них раз за разом теряет заряд значительно быстрее, несмотря на нормальную зарядку в футляре, причиной уже может быть износ аккумулятора или неисправность самого наушника.

Если гарнитура поддерживает фирменное приложение, также стоит проверить обновление ее программного обеспечения. А начинать диагностику лучше с самого простого — убедиться, что оба наушника действительно получают полный заряд от кейса.

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