В РПЦ объяснили, когда похороны можно отложить
Про Казань
Лидер движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что церковь допускает проведение похорон позднее третьего дня после смерти, если для этого есть серьезные обстоятельства. По его словам, в таких случаях важнее не точная дата, а достойное совершение обряда, сообщает akpars.
Традиция хоронить умерших на третий день связана с христианским представлением о воскресении Иисуса Христа. Однако на практике соблюсти этот срок получается не всегда. Причинами могут стать задержка вскрытия, необходимость перевозки тела или другие обстоятельства.
Иванов отметил, что православная церковь с пониманием относится к подобным ситуациям. Он подчеркнул, что главным остается не формальное соблюдение дня похорон, а уважительное прощание с умершим.
По словам лидера движения «Россия Православная», смысл обряда заключается в молитве об упокоении души усопшего и поддержке родных, переживающих утрату.
Таким образом, перенос похорон на более поздний срок при вынужденных обстоятельствах не рассматривается как нарушение, если церемония проводится достойно и с молитвенным отношением к памяти умершего.
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