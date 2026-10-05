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В РПЦ объяснили, когда похороны можно отложить

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Лидер движения «Россия Православная» Михаил Ива...

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Лидер движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что церковь допускает проведение похорон позднее третьего дня после смерти, если для этого есть серьезные обстоятельства. По его словам, в таких случаях важнее не точная дата, а достойное совершение обряда, сообщает akpars.

Традиция хоронить умерших на третий день связана с христианским представлением о воскресении Иисуса Христа. Однако на практике соблюсти этот срок получается не всегда. Причинами могут стать задержка вскрытия, необходимость перевозки тела или другие обстоятельства.

Иванов отметил, что православная церковь с пониманием относится к подобным ситуациям. Он подчеркнул, что главным остается не формальное соблюдение дня похорон, а уважительное прощание с умершим.

По словам лидера движения «Россия Православная», смысл обряда заключается в молитве об упокоении души усопшего и поддержке родных, переживающих утрату.

Таким образом, перенос похорон на более поздний срок при вынужденных обстоятельствах не рассматривается как нарушение, если церемония проводится достойно и с молитвенным отношением к памяти умершего.

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