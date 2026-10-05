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Священники РПЦ уточнили, когда интимная связь считается грехом

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Русской православной церкви пояснили, в каких...

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В Русской православной церкви пояснили, в каких случаях интимная близость не считается грехом, а когда противоречит православному пониманию нравственности. В церковной традиции супружеские отношения рассматриваются как естественная часть брака, сообщает akpars.

Как отмечают в церкви, близость между мужем и женой сама по себе не является греховной. В православном взгляде она связана не только с физической стороной брака, но и с любовью, взаимным доверием, духовной близостью супругов, а также с возможностью рождения детей.

Иначе православная традиция оценивает отношения вне брака. Такие связи считаются нарушением представлений о верности, нравственной ответственности и чистоте отношений между мужчиной и женщиной.

При этом церковный подход одинаков для обоих супругов. Нравственная ответственность в подобных вопросах не возлагается только на мужчину или только на женщину.

В РПЦ также подчеркивают значение уважения, верности и внимательного отношения супругов друг к другу. Несмотря на то что взгляды общества на интимную жизнь в разные времена менялись, позиция православной церкви по этому вопросу остается последовательной.

Таким образом, главным критерием в православной традиции считается не сам факт физической близости, а то, в каких отношениях она происходит. Речь идет о браке, взаимной ответственности, верности и уважении между супругами.

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