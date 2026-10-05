Власти Казани направили свыше 184 млн рублей на поддержку педагогов

В прошлом учебном году работники образования Казани получили поддержку на сумму свыше 184 миллионов рублей. Об этом на деловом понедельнике в городской администрации сообщил Ирек Ризванов, начальник управления образования исполкома. Средства поступали из муниципального и республиканского бюджетов.

Распределялись они адресно, через конкретные проекты. В число участников программ «Наш новый учитель», «Наш новый воспитатель» и «Наш новый педагог дополнительного образования» вошли воспитатели, учителя и педагоги дополнительного образования.

Особое внимание уделили преподавателям родных языков и развитию инклюзивного образования. На проект «Лучшая инклюзивная школа и детский сад» выделили 7,5 миллиона рублей.

Но главным стимулом для привлечения кадров стало решение жилищного вопроса. Ирек Ризванов отметил важность жилищных сертификатов и компенсации за наем жилья. По его словам, такая поддержка позволяет молодым специалистам справиться с одной из главных проблем и остаться работать в казанских школах и детсадах, а не уезжать из республики.