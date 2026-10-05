В РПЦ разъяснили, грех ли интимная связь между бывшими супругами

Иерей Филипп Ильяшенко, клирик храма Святителя Николая Мирликийского в Кузнецах, заявил, что православное учение рассматривает интимные отношения между бывшими супругами как грех. Об этом пишет Discover24.

Священнослужитель напомнил о заповеди «Не прелюбодействуй» и отметил, что, по его мнению, она не предполагает исключений для людей, которые ранее состояли в браке. Доводы о переживаниях, возможных трудностях из-за воздержания или иных обстоятельствах, как следует из его позиции, не меняют церковного взгляда на этот вопрос.

При этом отец Филипп подчеркнул, что разрушение семьи само по себе является большой трагедией. По его словам, к разрыву могут приводить человеческие ошибки и грехи, однако сам факт распада брака не освобождает человека от необходимости следовать заповедям.

Иерей также призвал в подобных случаях помнить о милосердии. Он указал, что исправление допущенных ошибок возможно через покаяние.

Филипп Ильяшенко пояснил, что прошлый брак не дает бывшим супругам оснований вновь вступать в интимную связь после расставания. С точки зрения озвученной им православной позиции, статус людей, которые когда-то были мужем и женой, после разрыва отношений этого не меняет.