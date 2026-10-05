Священник РПЦ назвал признаки приближения конца света

Священник Олег Стеняев рассказал, при каких обстоятельствах, с православной точки зрения, может наступить конец света. По его словам, это произойдет тогда, когда люди оставят свои тела, а Господь направит в мир ангелов смерти, сообщает Potokmedia.

При этом священнослужитель отметил, что для каждого человека представление о завершении земного пути будет личным. В таком смысле собственная смерть и станет для человека его концом света. Поэтому, как следует из его слов, не стоит сосредотачиваться только на мысли о всеобщей гибели человечества: многие люди уйдут из жизни раньше возможных глобальных событий.

Отец Олег также допустил, что апокалиптические времена могут оказаться ближе, чем кажется. Причиной он назвал отдаление человечества от Христа.

Священник указал на то, что люди реже ходят в храм, меньше внимания уделяют семейным ценностям и продолжению рода. Кроме того, по его словам, меняются привычные представления о добре и зле.

Все эти явления, как считает Стеняев, способны стать предпосылками для наступления тяжелого духовного периода.