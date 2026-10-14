Вот и октябрь. Если летом вопрос с отоплением можно было спокойно откладывать, то теперь времени на раздумья становится заметно меньше. Ночи холоднее, отопительный сезон уже рядом, а значит, пора наконец разобраться с радиаторами, трубами и монтажом тем, у кого до этого просто не дошли руки.

Сценарий довольно знакомый. Молодая семья заканчивает ремонт в доме и все лето занимается отделкой, мебелью и участком. Отопление решают оставить напоследок. Кажется, что купить радиаторы и вызвать мастера можно в любой момент. А потом приходит осень и выясняется, что оборудование нужно подбирать под конкретную систему, часть позиций приходится ждать, а монтаж нельзя свести к простой установке батареи на стену. В итоге решение, которое летом можно было принять спокойно, приходится искать уже в спешке.

Летом заняться отоплением проще, но если момент упущен, спешить с первой попавшейся покупкой все равно не стоит. Ошибки в расчетах, выборе оборудования или монтаже зимой могут обернуться холодными комнатами, лишними расходами и переделкой системы.

Редакция ProKazan вместе с ООО «Атум» разобралась, как выбрать отопительное оборудование без лишних трат, на что обратить внимание при расчетах и почему грамотный монтаж здесь играет не меньшую роль.

Новый радиатор поставили, а в комнате все равно прохладно

С такой ситуацией специалисты сталкиваются регулярно. Владельцы дома решают заменить старые батареи, измеряют площадь комнат и покупают новые радиаторы примерно той же длины. Внешне все выглядит логично, но после запуска отопления одна спальня прогревается нормально, а в угловой комнате температура остается заметно ниже.

Проблема часто появляется еще до монтажа. Две комнаты площадью 18 квадратных метров могут требовать разной мощности отопления. На результат влияют количество наружных стен, площадь окон, высота потолков, утепление и характеристики самой системы.

Именно поэтому в ООО «Атум» радиаторы рекомендуют подбирать после расчета, а не только по размеру стены. В ассортименте компании есть отопительные радиаторы с разными характеристиками, что позволяет искать модель под конкретное помещение, а не под условные квадратные метры.

Специалисты компании также занимаются монтажом, поэтому еще до покупки можно понять, подойдет ли выбранный радиатор к существующей системе и как его лучше подключить.

Полезный совет: перед заменой радиаторов сфотографируйте существующие подключения и заранее запишите размеры помещения, окон, высоту потолков, высоту подоконника и ширину оконного проема. Эти данные помогут специалисту точнее подобрать радиатор по мощности и размеру, чем примерное «комната около двадцати квадратов».

Окно во всю стену может оставить гостиную холодной

Панорамное остекление часто становится одним из главных пожеланий при строительстве дома. Проблема обнаруживается позже, когда приходит время решать, куда ставить отопление. Под окном стены нет, обычный радиатор разместить негде, а возле стекла зимой появляется ощутимая холодная зона.

Для таких помещений в каталоге ООО «Атум» представлены внутрипольные конвекторы. Оборудование устанавливают непосредственно в пол возле остекления. Теплый воздух поднимается вдоль окна и помогает компенсировать холод, который идет от большой площади стекла.

Но здесь есть важный нюанс. Решение о внутрипольном конвекторе желательно принимать еще во время ремонта. Для установки потребуется подготовить место в полу и заранее продумать подключение.

В практике монтажников гораздо сложнее выглядит обратный сценарий: чистовой пол уже готов, а владельцы только после первой холодной осени понимают, что возле панорамных окон некомфортно.

Полезный совет: если в доме есть окна в пол, покажите специалисту план помещения еще до заливки стяжки и укладки покрытия. Так можно заранее определить размеры и место для конвектора и не вскрывать готовый пол после ремонта.

Радиатор выбрали по картинке, а трубы оказались не с той стороны

В современных интерьерах батарею все чаще стараются не прятать за шторами. Наоборот, она может стать заметной частью комнаты. Поэтому вместо привычного радиатора владельцы выбирают высокую вертикальную модель и сразу представляют, как она будет смотреться возле окна или на свободной стене.

В каталоге ООО «Атум» представлены дизайн радиаторы, в том числе модели серий «Нота», «Дельта» и «Этюд». Их выбирают в том числе для помещений, где стандартный горизонтальный радиатор сложно разместить из за планировки.

Но именно с такими моделями особенно важно разобраться с подключением заранее. На объекте может выясниться, что выводы труб находятся совсем не там, где предусмотрено подключение выбранного радиатора. Тогда приходится либо менять разводку, либо искать другую модель уже после покупки.

Есть и второй момент. Размер радиатора сам по себе ничего не говорит о том, справится ли он с отоплением комнаты. У каждой модели своя теплоотдача, поэтому дизайн лучше выбирать уже после расчета необходимой мощности.

Полезный совет: до заказа дизайн радиатора попросите монтажника отметить на фотографии стены точки подключения труб. Это несколько минут работы, которые могут избавить от переделки уже готовой отделки.

Чугунные радиаторы вернулись в интерьеры, но выбирать их по внешности рискованно

Старые чугунные батареи у многих до сих пор ассоциируются с советскими квартирами. При этом современные модели выглядят совсем иначе. Их ставят в загородных домах, классических интерьерах и проектах, где отопительный прибор специально оставляют на виду.

В ассортименте ООО «Атум» представлены чугунные радиаторы Retro Style. Они отличаются от привычных современных моделей конструкцией, весом и особенностями монтажа, поэтому заменить ими обычный радиатор по принципу «сняли один, поставили другой» получается далеко не всегда.

Например, владельцы дома могут подобрать понравившуюся модель, а уже перед установкой выяснить, что нужно учитывать вес собранного радиатора, расположение труб и особенности крепления. Чем позже обнаруживаются такие детали, тем выше вероятность дополнительных работ.

Поэтому специалисты «Атума» рекомендуют согласовывать монтаж еще до заказа оборудования. Так можно заранее понять, сколько секций потребуется, куда будет подключаться радиатор и как его установить без переделки готового помещения.

Полезный совет: если выбираете тяжелый чугунный радиатор, заранее покажите специалисту место установки вместе с фотографиями стены и пола. Особенно это важно в домах с нестандартной отделкой и там, где отопление.



С отоплением лучше не разбираться в тот момент, когда дома уже стало холодно. Чем раньше понятно, какие радиаторы нужны, где установить конвектор и как будет подключаться система, тем меньше шансов переплачивать за срочность и переделывать уже готовый ремонт.

В ООО «АТУМ» можно подобрать отопительное оборудование под конкретное помещение и сразу обсудить монтаж. Такой подход особенно удобен тем, кто хочет закрыть вопрос целиком и не искать отдельно продавца, монтажников и подходящие комплектующие.

Познакомиться с ассортиментом и получить консультацию специалистов ООО «АТУМ» можно по адресу:

Казань, улица Академика Губкина, дом 31а. Email: tmkatum@mail.ru Подробная информация доступна на официальном сайте компании.

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