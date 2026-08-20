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9-классники получили шанс на бесплатное обучение после провала на ОГЭ

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Выпускники девятых классов, которые не сдали государственную итоговую аттестацию или получили неудовлетворительные результаты, смогут бесплатно пройти профессиональное обучение по программам подготовки рабочих и служащих. Соответствующие рекомендации ранее направило Минпросвещения России, документ опубликован на портале Гарант.

Обучение таких школьников может оплачиваться за счет региональных бюджетов. Речь идет о программах профессиональной подготовки по рабочим профессиям и должностям служащих.

При этом у выпускников сохраняется возможность продолжить обучение в школе по программе основного общего образования. После этого они смогут учиться в 10-м и 11-м классах и в дальнейшем сдавать ЕГЭ.

Школа должна предоставить ученику место в 10-м классе независимо от того, прошел ли он отбор в профильный класс. Отказать могут только в случае отсутствия мест в классе универсального профиля.

Если свободных мест нет, образовательная организация обязана предложить другой вариант. Ребенка должны либо зачислить в профильный класс, либо подобрать место в этой же школе или в другой территориально доступной образовательной организации.

Таким образом, девятиклассники, не справившиеся с ОГЭ, не теряют возможность продолжить образование. Они могут готовиться к пересдаче, оставаться в школе или параллельно осваивать профессию.

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