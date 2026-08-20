9-классники получили шанс на бесплатное обучение после провала на ОГЭ

Выпускники девятых классов, которые не сдали государственную итоговую аттестацию или получили неудовлетворительные результаты, смогут бесплатно пройти профессиональное обучение по программам подготовки рабочих и служащих. Соответствующие рекомендации ранее направило Минпросвещения России, документ опубликован на портале Гарант.

Обучение таких школьников может оплачиваться за счет региональных бюджетов. Речь идет о программах профессиональной подготовки по рабочим профессиям и должностям служащих.

При этом у выпускников сохраняется возможность продолжить обучение в школе по программе основного общего образования. После этого они смогут учиться в 10-м и 11-м классах и в дальнейшем сдавать ЕГЭ.

Школа должна предоставить ученику место в 10-м классе независимо от того, прошел ли он отбор в профильный класс. Отказать могут только в случае отсутствия мест в классе универсального профиля.

Если свободных мест нет, образовательная организация обязана предложить другой вариант. Ребенка должны либо зачислить в профильный класс, либо подобрать место в этой же школе или в другой территориально доступной образовательной организации.

Таким образом, девятиклассники, не справившиеся с ОГЭ, не теряют возможность продолжить образование. Они могут готовиться к пересдаче, оставаться в школе или параллельно осваивать профессию.

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