Шотландские археологи раскопали колодец с погребением женщины

Британские археологи из компании Highland Archaeology Services обнаружили в Шотландии колодец железного века с останками женщины. Раскопки проходили в январе 2026 года у городка Дорнох на севере страны.

Сооружение относится к периоду примерно с 800 года до нашей эры по 400 год нашей эры. Это большой колодец, выложенный каменными плитами. На дне лежал скелет, который по предварительной оценке принадлежал взрослой женщине. Над ним нашли кости животных, а вот сопроводительных артефактов рядом не оказалось.

По мнению исследователей, погребение связано с ритуалом, который проводили после того, как колодец решали забросить. Подобные примеры археологи встречали и в других культурах, в частности, недавно такое захоронение раскопали итальянские ученые в древнем этрусском городе Кайнуа. О находке сообщается на сайте компании Highland Archaeology Services.