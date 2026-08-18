Татарстан вошел в топ-5 регионов по льготной ипотеке в июле

Татарстан в июле 2026 года занял четвертое место в России по льготной ипотеке: жители республики оформили 980 кредитов на 5,61 миллиарда рублей. Больше займов с господдержкой взяли только в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

В стране за месяц выдали 27,81 тысячи льготных ипотек — вдвое меньше, чем в июне, и на 44% меньше, чем в июле прошлого года. Объем выдач упал до 165,88 миллиарда рублей, просев на 51% к предыдущему месяцу. Доля льготных программ в общем количестве кредитов опустилась до 31%, в деньгах — до 47%, это минимум за три года. Год назад показатели составляли 59% и 78%.

Средний заем жителя Татарстана — 5,73 миллиона рублей, чуть скромнее среднего по России (5,96 миллиона). В Москве сумма заметно выше — 8,77 миллиона, в Подмосковье — 8,06 миллиона, в Петербурге — 7,17 миллиона.

С начала года россияне взяли 261,35 тысячи льготных ипотек на 1,55 триллиона рублей. В годовом выражении число кредитов выросло на 1%, а их объем — на 5%. По сравнению с показателями двух предыдущих лет сегмент сократился на 40% по количеству и на 33% по деньгам. Срок кредитования тоже уменьшается: в июле он составил 314 месяцев — на 13 меньше, чем месяцем ранее.