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Конкурс молодых исполнителей «Новая волна» стартует сегодня в Казани

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Сегодня в Казани стартует международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна». В этом году за победу поборются 12 вокалистов из четырех стран, а оценивать их будут звезды первой величины.

Церемония открытия пройдет в New Wave Hall на стадионе «Ак Барс Арена». До 26 августа здесь состоятся семь музыкальных вечеров: творческие вечера Игоря Саруханова и Юрия Антонова, концерт к юбилею Раймонда Паулса, вечер премьер членов жюри и гала-концерт популярных артистов.

Среди участников — представители Армении, Беларуси, Казахстана и России, в том числе Игнат Изотов из Татарстана. Председатель жюри — Игорь Крутой. Компанию ему составят Игорь Матвиенко, Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Лолита, Олег Газманов, Алсу, Ани Лорак и другие.

Главная награда — статуэтка «Хрустальная волна» из голубого хрусталя с черными клавишами. Призовой фонд конкурса — 9 миллионов рублей, также будет вручен приз зрительских симпатий.

Напомним, «Новая волна» с 2002 по 2014 год проходила в латвийской Юрмале. Затем конкурс переехал в Сочи и Сириус, а в прошлом году его приняла Казань.

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