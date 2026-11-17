Утром 17 ноября на улице Минской в Казани произошла авария на водопроводе, из-за которой оказалась затоплена проезжая часть и тротуары у домов. В пресс-службе Водоканала сообщили, что течь обнаружили у дома №73, корпус 1, и для поиска точного места повреждения потребовались земляные работы.

Специалисты Казэнерго демонтировали столб освещения, который мешал доступу к трубе, после чего бригады Водоканала приступили к раскопкам. Причину аварии назовут после обследования поврежденного участка. На время ремонта без холодной воды остались 14 зданий, включая 12 жилых домов, для жителей организовали подвоз воды автоцистернами.

После переключения на сетях число отключенных зданий удалось сократить до девяти. Завершить работы планируется до 23:00 17 ноября. Ранее в соцсетях появились видео с затопленной дорогой, после чего на место выехала аварийная бригада.