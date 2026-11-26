Шестая часть Grand Theft Auto привлекла рекордную аудиторию за первые дни после выхода, став самым масштабным запуском игры за время существования платформы PlayStation. С 19 по 22 ноября 2026 года с новинкой познакомились более 39 миллионов владельцев PlayStation 5, говорится в официальном блоге PlayStation.Blog.

За четверо суток пользователи консоли провели в виртуальном мире в общей сложности 683 миллиона часов. На каждого участника в среднем пришлось 17,4 часа игрового времени.

Кроме того, проект превзошел все предыдущие достижения платформы по числу пользователей, одновременно находившихся в игре. Позади остались даже популярные многопользовательские и условно-бесплатные проекты.

Представитель Sony Interactive Entertainment Тим Тури поздравил коллектив Rockstar Games с успешной премьерой. Он напомнил, что сотрудничество компаний началось еще во времена выхода третьей части Grand Theft Auto на PlayStation 2.

Тем временем на площадке PSNProfiles появились сведения о первом зарегистрированном обладателе полного комплекта наград GTA VI. Им стал пользователь под псевдонимом Danpool85, собравший все 55 трофеев к 22 ноября.

Платиновую награду игрок заработал спустя трое суток после официальной премьеры. При этом внутриигровой счетчик на момент появления сообщения показывал нулевую долю пользователей, добившихся аналогичного результата.

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