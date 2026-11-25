В Набережных Челнах задержан генеральный директор ООО «Предприятие автомобильных дорог» Илья Черкашин. Его подозревают в получении крупной взятки. По версии силовиков, за денежное вознаграждение руководитель оказывал общее покровительство подрядным организациям, сообщает Chelny-biz.ru.

Сейчас Черкашин помещен в изолятор временного содержания. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Задержанию предшествовала прокурорская проверка производственного проезда от проспекта КАМАЗа до резервного проезда. Установлено, что дорожное покрытие там не отвечает требованиям безопасности и создает угрозу для водителей и пешеходов. По итогам проверки на гендиректора составили административный протокол и оштрафовали на 20 тысяч рублей за несоблюдение требований безопасности движения при содержании дорог.