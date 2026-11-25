Ректор Казанского государственного архитектурно-строительного университета Рашит Низамов стал лауреатом премии «Ректор года». Награду вручили на IX Профессорском форуме, посвященном роли преподавателей в обеспечении научно-технологического лидерства России. Диплом главе вуза передал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, сообщает пресс-служба КГАСУ.

Министр отметил значимость работы университетов по программе «Приоритет-2030» и подчеркнул роль ректоров в укреплении взаимодействия с промышленными партнерами. В пресс-службе вуза добавили, что присуждение премии свидетельствует о признании деятельности университета на федеральном уровне и реализации масштабных инициатив.

Сам Низамов в соцсетях поблагодарил коллег за профессиональную работу, отметив, что признание наполняет желанием трудиться еще усерднее. Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов вручил благодарности коллективам МГТУ имени Баумана, Харбинского политехнического университета, Самарского университета имени Королева и Нанкинского университета аэронавтики на пленарном заседании Форума технических университетов России и Китая в казанском ИТ-парке имени Башира Рамеева.