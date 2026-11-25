В экоотеле «The Камский» в Камском Устье приостановили прием гостей в 11 домиках. Причиной стала подвижка грунта: шпунтовую стенку, установленную для укрепления берега, выдавливает, а трещины с каждым месяцем становятся шире. Восстановить объект владельцы не могут — средств и ресурсов на это больше нет, однако остальная территория глэмпинга продолжает работать.

К ситуации год назад подключились руководитель следственного комитета Татарстана Валерий Липский и прокурор республики Альберт Суяргулов. По их требованию региональному Минстрою поручили ликвидировать разрыв шпунта, а также проверить действия или бездействие ответственных лиц и привлечь их к ответственности. Как сообщает «БИЗНЕС Online», выявленные нарушения до сих пор не устранены.