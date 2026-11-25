Неправильная эксплуатация автомобиля в зимний период способна значительно сократить срок службы его деталей и привести к незапланированным расходам. Доцент кафедры «Автомобили и технологические машины» Пермского Политеха Сергей Пестриков рассказал о десяти распространённых ошибках водителей в холодное время года. Об этом сообщает ПроГород59.

Длительный прогрев двигателя

Современные автомобили не нуждаются в продолжительной работе двигателя на холостом ходу. Прогрев в течение 15–20 минут увеличивает потребление топлива и может ускорить износ механизмов. Несгоревшее горючее способно проникать в картер, ухудшая свойства моторного масла.

По мнению специалиста, перед поездкой достаточно дать двигателю поработать две-три минуты.

Резкие ускорения после начала движения

Повышенные нагрузки на холодный двигатель также могут стать причиной неисправностей. Металлические элементы мотора расширяются при нагревании с разной скоростью, поэтому агрессивная езда увеличивает вероятность повреждения деталей.

Первые 15–20 минут поездки в сильный мороз желательно двигаться плавно, избегая резких ускорений. Это позволит постепенно прогреть двигатель и трансмиссию.

Использование стояночного тормоза после слякоти

Влага и дорожные реагенты, оседающие на тормозных механизмах, при отрицательной температуре могут замёрзнуть. Попытка тронуться с места в таком состоянии грозит повреждением колодок, дисков и троса.

При угрозе примерзания необходимо учитывать рекомендации производителя автомобиля и обеспечить его надёжную фиксацию на стоянке.

Запуск примёрзших дворников

Включение стеклоочистителей, покрытых льдом, способно повредить резиновые щётки и элементы крепления. Кроме того, на поверхности стекла могут появиться царапины.

Перед использованием дворников следует дождаться их оттаивания или применить подходящее средство для удаления наледи.

** Очистка стёкол горячей водой**

Резкая смена температуры создаёт дополнительную нагрузку на автомобильное стекло. Особенно опасна такая процедура при наличии сколов и микротрещин.

Использовать горячую воду для размораживания дверных замков также не стоит. Оставшаяся внутри жидкость может снова превратиться в лёд.

Повышенная нагрузка на аккумулятор

При низких температурах доступная ёмкость аккумуляторной батареи может уменьшаться на 30–50%. Одновременное включение двигателя, отопления, фар и систем обогрева создаёт дополнительную нагрузку.

Подключать электроприборы специалист рекомендует постепенно, после запуска мотора.

Поездки с почти пустым баком

При небольшом количестве топлива повышается риск образования конденсата внутри бака. Замерзание влаги может нарушить работу топливной системы.

Эксперт советует зимой сохранять запас горючего не менее половины бака и пользоваться проверенными автозаправочными станциями.

Редкое посещение автомойки

Скопившиеся на кузове противогололёдные реагенты способствуют развитию коррозии. Наиболее уязвимыми участками становятся пороги, колёсные арки и днище автомобиля.

Очищать машину от дорожных загрязнений рекомендуется каждые две-три недели, особенно после загородных поездок и во время оттепелей.

Открывание замёрзших дверей силой

Попытки резко потянуть дверную ручку могут закончиться повреждением пластиковых деталей и резиновых уплотнителей.

В такой ситуации лучше проверить другие двери, аккуратно простучать края дверного проёма или воспользоваться специальным размораживателем.

Стоянка в глубоких сугробах

Снег под днищем нагретого автомобиля постепенно тает, а после остывания машины превращается в лёд. При выезде с парковки затвердевшая масса способна повредить подкрылки, брызговики, защитные конструкции и тормозные шланги.

Чтобы избежать неприятностей, автомобилистам рекомендуется оставлять транспорт на расчищенных площадках и возить в багажнике небольшую снеговую лопату.

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