Эби: объем активов РФ, замороженных в Швейцарии, превысил $10 млрд
Стоимость российских активов, заблокированных на территории Швейцарии, достигла 8,5 млрд франков, что эквивалентно 10,2 млрд долларов. Об этом 24 ноября на юридической конференции в Женеве заявил руководитель санкционного подразделения Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам Даниэль Эби, сообщает Bloomberg.
По сравнению с апрелем 2025 года, когда стоимость замороженного имущества оценивалась в 7,4 млрд франков, показатель увеличился на 15%. Причинами такой динамики стали дополнительные блокировки активов и подорожание золота.
Одновременно с этим стоимость замороженных резервов российского Центробанка сократилась. За полтора года показатель уменьшился на 9%, составив 6,8 млрд франков. Эби объяснил снижение изменением курсов валют, в которых размещены соответствующие средства.
Присоединение Швейцарии к антироссийским ограничениям стало предметом внутриполитических разногласий. Представители либеральных сил выступали за согласованность действий с Евросоюзом. Консерваторы, напротив, предупреждали о возможном сокращении притока зарубежных инвестиций и ослаблении конкурентных позиций страны.
Ранее, 9 ноября, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что благодаря применению различных механизмов удалось разблокировать значительную часть замороженных активов российских граждан. По её словам, регулятор намерен продолжать эту работу.
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