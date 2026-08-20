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Эксперт Лобанова сообщила о найденных на дне Онежского озера петроглифы

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В Онежском озере вновь удалось установить местоположение отколовшейся плиты с петроглифами, на которых изображены лебеди. По словам старшего научного сотрудника сектора археологии Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН Надежды Лобановой, находка может быть частью единого сюжета и поможет ученым в его интерпретации, сообщает ТАСС.

Участники экспедиции, проходившей в рамках волонтерской программы Школы Фонда Потанина, обследовали акваторию мыса Кладовец Нос в Карелии. Этот участок входит в состав особо охраняемого объекта «Онежские петроглифы».

Во время работ удалось определить точное местоположение плиты с характерным для Онежского озера изображением лебедя. Возраст этих наскальных рисунков составляет почти семь тысяч лет. Ранее исследователи уже находили подобные изображения, однако зафиксировать точную точку их расположения тогда не получилось.

Лобанова отметила, что каждая новая находка позволяет лучше представить весь комплекс изображений. После подъема плит на берег ученые смогут понять, откуда они откололись, и восстановить более полную картину. По ее словам, то, что сейчас воспринимается как отдельные рисунки, может оказаться частью общей композиции или сюжета с лебедями.

При этом подъем таких плит остается сложной и дорогостоящей задачей. Поиски также осложняет то, что часть фрагментов могла лечь на дно лицевой стороной вниз.

По словам специалиста, недалеко от найденной плиты находится еще один фрагмент с изображениями девяти лебедей — по три птицы в каждом ряду. Эту плиту исследователи замечали в прошлые годы, но тогда также не смогли точно зафиксировать ее местоположение.

Петроглифы с лебедями встречаются и в устье реки Водлы на полуострове Кочковнаволок в Пудожском районе. Там, в частности, находится изображение птицы длиной более четырех метров.

В Центре по управлению петроглифами Карелии подчеркнули, что находка важна не только для изучения древних сюжетов. Подводные изображения помогут понять, как вода, песок и лед воздействуют на петроглифы, находящиеся на суше. Эти данные нужны для планирования мер по сохранности памятников.

Следующая экспедиция может пройти в 2027 году — на том же месте или на других мысах, где дайверы ранее замечали разные изображения. Вероятнее всего, работы проведут в августе, поскольку искать петроглифы удобнее темной ночью с фонарями, когда озеро остается спокойным.

Точное местоположение плиты удалось определить в рамках Школы Фонда Потанина. Эта волонтерская программа пятый год проводится Фондом Потанина совместно с фондом «Заповедное посольство» на особо охраняемых природных территориях и объектах культурного наследия.

На восточном берегу Онежского озера стипендиаты и грантополучатели фонда вместе с археологами обследовали петроглифы и археологические стоянки на суше. Одновременно группа дайверов изучала акваторию мыса, чтобы проверить предположение о наличии подводных изображений, найти их точное расположение и определить содержание рисунков.

Петроглифы Карелии считаются уникальными памятниками первобытного монументального наскального искусства. В 2021 году объект «Петроглифы Онежского озера и Белого моря» был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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