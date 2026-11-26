Чирков назвал главную ошибку верующих в Рождественский пост
Отказ от привычной еды не должен становиться главной целью христиан во время Рождественского поста. О духовном предназначении этого периода напомнил иерей Артемий Чирков, клирик оренбургского храма Рождества Иоанна Крестителя, сообщает «АиФ Оренбург».
Священнослужитель объяснил, что соблюдение церковных предписаний относительно питания необходимо сочетать с внутренним совершенствованием. Предстоящие недели христианам стоит посвятить молитвам, помощи нуждающимся и осмыслению собственных поступков.
Чирков также предостерег постящихся от критики в адрес тех, кто не придерживается религиозных ограничений. Попытки заставить других следовать установленным правилам расходятся с истинным предназначением поста.
В преддверии праздника христианам следует работать над своими недостатками, сдерживать негативные эмоции, проявлять терпимость к родным и проявлять участие в жизни людей, оказавшихся в трудном положении.
В 2026 году начало Рождественского поста приходится на 28 ноября. На духовную подготовку к празднику церковная традиция отводит 40 дней.
Период воздержания завершится 6 января 2027 года, в Рождественский сочельник. Уже 7 января православные христиане будут праздновать Рождество Христово.
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