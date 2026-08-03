«ЦГ» заявил о страшной «болезни», из-за которой грозит отсутствие скорой помощи
В России фиксируются проблемы в работе скорой помощи: бригады не всегда успевают приезжать на вызовы, а нехватка специалистов и нагрузка на медиков продолжают расти, пишет ЮФ со ссылкой на «Царьград».
По официальной информации, к концу 2024 года в службе скорой помощи оставались незакрытыми девятнадцать процентов вакансий врачей и медицинских работников. По неофициальным оценкам, нехватка кадров может составлять от двадцати пяти до тридцати процентов.
В отдельных населенных пунктах не хватает выездных бригад, включая реанимационные. Нередко фельдшер отправляется на вызов только вместе с водителем и фактически берет на себя дополнительные обязанности санитара. При этом штатные нормативы и требования по числу бригад на количество жителей, как отмечается в материале, соблюдаются не всегда.
Проблемой остается и время прибытия медиков. Норматив, который составляет до двадцати минут, во многих случаях не выполняется.
Зарплата фельдшеров скорой помощи, включая специалистов с опытом и категорией, часто находится в пределах тридцати — пятидесяти тысяч рублей в месяц. Молодые сотрудники могут получать около тридцати — тридцати пяти тысяч рублей, из-за чего часть медиков вынуждена искать дополнительный заработок.
Работники скорой помощи сталкиваются с постоянными перегрузками, стрессом, нападениями, а также штрафами за ошибки в документах. По данным издания, страховые компании штрафуют медицинские учреждения за неточности в отчетности, после чего часть расходов может перекладываться на самих сотрудников.
Отдельно в материале говорится о системе финансирования через Фонд обязательного медицинского страхования. В ней участвуют частные страховые медицинские организации, которые получают значительные бюджетные средства. По данным издания, речь идет о суммах в размере трех целых трех десятых — трех целых семи десятых миллиарда рублей в год.
Страховые медицинские организации распределяют деньги с учетом собственных показателей, включая число обслуженных пациентов. Из-за зависимости финансирования от количества вызовов медучреждения могут сталкиваться с нехваткой средств, особенно в регионах, где обращений меньше. В результате возникает ситуация, при которой сокращение числа вызовов может приводить к уменьшению финансирования экстренной медицинской службы.
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