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В Escape from Tarkov добавят сезонных персонажей с обнулением прогресса

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Escape from Tarkov добавит сезонных персонажей ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Разработчики Escape from Tarkov начали установку обновления, которое запустит первый сезон KORD BREACH. В игре появятся сезонные персонажи с прогрессом, который сбрасывается каждые четыре-шесть месяцев, создать их можно будет на отдельном экране выбора героя.

Для сезонных персонажей предусмотрены модификаторы, которые меняются автоматически и не отключаются игроком самостоятельно. Позже разработчики могут добавить систему голосования, влияющую на эти модификаторы. Вместе с сезоном в игру войдёт цепочка побочных заданий KORD BREACH с достижениями и наградами, которые после завершения сезона станут недоступны.

Бесплатный боевой пропуск KORD BREACH будет работать во всех режимах: PvP Season, PvP Zone и PvE Zone. Для продвижения по нему потребуется передавать информацию из рейдов и квестов TerraGroup. Также разработчики внесли изменения в баланс, исправили ошибки и улучшили техническую часть; полный список правок опубликован по ссылке.

Ранее в Escape from Tarkov появилась внутриигровая витрина «Центр расширений» с гибким набором товаров, а у авторов есть дорожная карта с планами на ближайшие месяцы. Об этом сообщает «Игромания».

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