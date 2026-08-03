Экономика

Выпуск узлов для протезов в России вырос на 16%

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Выпуск функциональных узлов для протезов в Росс...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Производство функциональных узлов для протезов в России по итогам прошлого года выросло на 16% и в денежном выражении составило чуть более 6 млрд рублей. Эти данные привела заместитель главы Минпромторга Екатерина Приезжева на пресс-конференции в ТАСС, сообщается на сайте агентства.

Рост производства рассчитан к 2024 году. В сегменте комплектующих для протезов верхних и нижних конечностей работают 20 отечественных производителей.

Замминистра уточнила, что доля отечественной продукции на внутреннем рынке в этом сегменте составляет 62,5%. Материал с этими данными опубликован на сайте ТАСС.

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