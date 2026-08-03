Молодые журналисты Татарстана могут выиграть грант в 200 тысяч

В Татарстане стартовал приём заявок на конкурс «Молодёжные медиа Приволжского федерального округа». Победитель получит грант в размере 200 тысяч рублей — сумму, способную заметно поднять любой студенческий проект.

Успеть подать заявку нужно до 16 августа. То есть чуть больше недели. Организаторы — Министерство по делам молодёжи республики — уже опубликовали условия на своём сайте.

Конкурс явно заточен под начинающих авторов: журналистов, блогеров, операторов. Помимо денег, лауреат получит и профессиональное признание в медиасреде. Для старта карьеры это сильный козырь.

Заявки, по словам представителей ведомства, будут оценивать эксперты округа. Это отличная возможность для казанцев и всех жителей Татарстана заявить о себе в масштабах Приволжского федерального округа.