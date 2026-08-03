Хакеры похитили более $86 млн с биткоин-кошельков Coldcard

С конца прошлой недели хакеры атакуют аппаратные биткоин-кошельки Coldcard. По сообщению Bloomberg, им уже удалось похитить десятки миллионов долларов. Уязвимость найдена в программном обеспечении устройств, которые считались одними из самых безопасных для хранения цифровых активов.

Причиной стала ошибка в генераторе случайных чисел сид-фразы, которая позволяла злоумышленникам вычислять ключи доступа и опустошать кошельки. По данным Galaxy Research, к понедельнику ущерб превысил 86 миллионов долларов.

«Это демонстрирует, что криптовалюта не может функционировать в автономном режиме. Устройство отвечает только за генерацию паролей, и если математическая основа нарушена, ваши пароли могут быть восстановлены методом обратного проектирования», — пояснил Анейрин Флинн, генеральный директор компании Failsafe, которая занимается кибербезопасностью.

Ранее «Комсомольская правда» сообщила, что на индонезийском острове Бали, популярном среди россиян, участились случаи обмана иностранных туристов с использованием цифровых валют.