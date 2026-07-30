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Госдума усиливает борьбу со страховым мошенничеством

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Госдума 21 июля рассмотрела во втором чтении поправки в закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации», которые должны усилить противодействие страховому мошенничеству.

Документ предусматривает новые обязанности для страховых компаний. Исключение сделано для организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования. Остальные страховщики должны будут создать специальные подразделения либо выделить отдельное направление, отвечающее за выявление подозрительных схем.

Кроме того, компании получат возможность направлять прямые запросы в государственные органы и ведомства. Это позволит проверять спорные страховые случаи до того, как будет принято решение о выплате.

Особенно заметными такие изменения могут стать для рынка автострахования. По данным страхового сообщества, на обязательное страхование автогражданской ответственности и каско приходится 88 процентов ущерба от мошеннических схем, хотя их доля в общем объёме премий значительно ниже.

Дополнительным фактором давления остаётся ситуация в обязательном страховании автогражданской ответственности. По данным Российского союза автостраховщиков, за первые пять месяцев года выплаты с учётом расходов на ведение дел почти сравнялись с объёмом собранных премий.

Работа по выявлению мошенничества продолжается и на региональном уровне. В Новосибирской области, которую ранее относили к числу наиболее проблемных регионов по таким преступлениям, был вынесен очередной обвинительный приговор.

На этом фоне страховщики рассматривают новые нормы как попытку снизить убытки рынка и сделать систему автострахования более устойчивой.

Руководитель проекта Народного фронта «За права заёмщиков» Евгения Лазарева отметила, что поправки переводят борьбу со страховым мошенничеством от отдельных действий к системной работе. По её словам, для компаний это означает не только закрепление функции по выявлению подозрительных схем, но и официальное право быстрее проверять сомнительные случаи через взаимодействие с государственными органами.

Лазарева также подчеркнула, что такой подход важен не только для автострахования. Он может применяться и в страховании жизни и здоровья, где обмен информацией и анализ данных помогут выявлять признаки мошенничества, включая попытки инсценировки страховых событий или предоставления недостоверных сведений.

По мнению эксперта, на фоне усложнения мошеннических схем поправки можно рассматривать как шаг к укреплению всей системы страховой защиты и защите интересов добросовестных клиентов.

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