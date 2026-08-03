Жилые комплексы: Новости

Квадратный метр в челнинских новостройках достиг 160 тысяч рублей

Служба новостей Автор статьи
Средняя цена квадратного метра в новостройках Н...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Квадратный метр в новостройках Набережных Челнов подорожал до 160 тысяч рублей. Новую планку на деловом понедельнике назвал замруководителя исполкома Мансур Фаттахов.

Спрос на первичку, по его словам, просел по сравнению с прошлым годом. Однако выручка застройщиков выросла: за полгода они продали жилья на 13 миллиардов рублей, и это рекорд, достигнутый благодаря подорожанию квартир.

Сейчас в городе 22 застройщика возводят более 50 многоэтажек. Общая площадь строящегося жилья — порядка 600 тысяч квадратных метров.

В списке крупных проектов — «Новое Побережье», «Компас», «Авиатор», «Вивальди», «Романтики», «Автозаводец», «Челны Сити» и еще с десяток жилых комплексов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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