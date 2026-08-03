Молодой мужчина утонул в запрещённом для купания пруду в Сабинском районе

В селе Мичанбаш Сабинского района трагедия: 25-летний парень решил искупаться в местном пруду и не вернулся. На берегу стоит аншлаг с запретом, пляжа тут нет. Водолазы нашли тело в 25 метрах от берега на глубине четырёх метров. Предварительно, причиной стало нарушение правил безопасности на воде.

Спасатели в очередной раз напоминают: купаться можно только там, где для этого есть специальное оборудование. Нельзя игнорировать запрещающие знаки, заплывать далеко, нырять в незнакомых местах. Опасно заходить в воду одному или в состоянии алкогольного опьянения. При любом происшествии нужно немедленно звонить по номеру 112.

Ранее мы рассказывали, что в пруду Лениногорска утонул подросток; его тело уже нашли.