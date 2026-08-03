Жесткое ДТП с перевертышем на перекрестке в Казани — видео

На перекрестке у торгового центра «Савиново» в Казани легковушка несколько раз перевернулась. Очевидцы сняли последствия на видео и сразу бросились помогать водителю.

Судя по кадрам, машина буквально кувыркалась прямо напротив входа в ТЦ. Каким-то чудом она не задела ни припаркованные автомобили, ни прохожих. Удар был такой силы, что автомобиль превратился в груду металла.

Прохожие вытащили мужчину из покореженной машины еще до приезда скорой. Что с ним сейчас — неизвестно, подробности о состоянии пострадавшего не раскрываются. На место оперативно прибыли спасатели и медики, но официальных комментариев от ГИБДД пока не поступало.

Видео с места аварии уже разлетается по соцсетям. Казанцы обсуждают, как повезло, что никто из пешеходов не пострадал.