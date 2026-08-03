Новости Казани

Жесткое ДТП с перевертышем на перекрестке в Казани — видео

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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На перекрестке у торгового центра «Савиново» в Казани легковушка несколько раз перевернулась. Очевидцы сняли последствия на видео и сразу бросились помогать водителю.

Судя по кадрам, машина буквально кувыркалась прямо напротив входа в ТЦ. Каким-то чудом она не задела ни припаркованные автомобили, ни прохожих. Удар был такой силы, что автомобиль превратился в груду металла.

Прохожие вытащили мужчину из покореженной машины еще до приезда скорой. Что с ним сейчас — неизвестно, подробности о состоянии пострадавшего не раскрываются. На место оперативно прибыли спасатели и медики, но официальных комментариев от ГИБДД пока не поступало.

Видео с места аварии уже разлетается по соцсетям. Казанцы обсуждают, как повезло, что никто из пешеходов не пострадал.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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