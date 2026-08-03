BGR объяснило, почему пользователи невзлюбили Windows 11

Пользователи Windows 11 с осторожностью относятся к актуальной версии системы из-за активного внедрения нейросетей и обновлений, которые вызывают опасения. Такой вывод сделали авторы издания BGR.

Они отметили, что фоновые процессы и задачи в Windows 11 занимают больше памяти, чем в Windows 10, и это напрямую влияет на производительность. Через шесть лет после выхода система так и не стала «народной», в отличие от Windows 10.

Причинами неприязни названы завышенные системные требования, «раздутый» пакет предустановленных программ и частые сбои обновлений. Кроме того, Microsoft слишком агрессивно распространяет сервисы искусственного интеллекта, а у пользователей остаются вопросы к сохранности данных.